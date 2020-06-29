Киргизия уже сейчас по факту является вассальным государством России, поэтому Москве придется в своих интересах поддерживать это государство, списывать его долги и давать новые деньги, чтобы поддерживать в этом государстве приемлемый уровень стабильности. Об этом рассказал специалист по Средней Азии Андрей Грозин в интервью изданию Украина.ру

Политолог Грозин об аресте Атамбаева: В Кыргызстане повторяется украинский сценарий с участием США © РИА Новости, Александр Натрускин

По его мнению, Москве нужно наращивать сотрудничество с Бишкеком в рамках ЕАЭС, поскольку некоторая позитивная динамика за два года после вступления республики в организацию наметилась, но для роста киргизской экономики потребуется больше времени.

«И нужно сделать так, чтобы киргизская элита была более ответственной, грубо говоря, меньше воровала. Это, наверное, самый трудный пункт в стратегии по налаживанию отношений с Кыргызстаном. Других элит, как говорится, у нас нет, и приходится работать с тем, что есть», — считает Грозин.

России, также, очевидно, нужно налаживать партнерство с Кыргызстаном в таких конкретных сферах, как безопасность и информационная безопасность, и это уже делается, заключил собеседник издания