Политолог Грозин об аресте Атамбаева: В Кыргызстане повторяется украинский сценарий с участием США
Политолог Грозин об аресте Атамбаева: В Кыргызстане повторяется украинский сценарий с участием США
© РИА Новости, Александр Натрускин
Потому что если этот уровень стабильности окажется неприемлемым, России придется тратить значительно большие ресурсы на то, чтобы защитить свои национальные интересы, подчеркнул эксперт.

По его мнению, Москве нужно наращивать сотрудничество с Бишкеком в рамках ЕАЭС, поскольку некоторая позитивная динамика за два года после вступления республики в организацию наметилась, но для роста киргизской экономики потребуется больше времени.

«И нужно сделать так, чтобы киргизская элита была более ответственной, грубо говоря, меньше воровала. Это, наверное, самый трудный пункт в стратегии по налаживанию отношений с Кыргызстаном. Других элит, как говорится, у нас нет, и приходится работать с тем, что есть», — считает Грозин.

России, также, очевидно, нужно налаживать партнерство с Кыргызстаном в таких конкретных сферах, как безопасность и информационная безопасность, и это уже делается, заключил собеседник издания    