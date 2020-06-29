В интервью изданию Украина.ру председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков рассказал, как изменилось восприятие Украины на Западе за последнее время

Сенатор отмечает, что фактор лидерства руководителя страны в мировой политике имеет большое значение.

«Антилидер Порошенко загнал страну в жуткую социально-экономическую и политическую ситуацию, а Зеленский оказался лидером только на время избирательной кампании. На этом его лидерство закончилось. Потом он, похоже, сказал себе: «Господи, во что я вляпался». С такими настроениями лидером, конечно, не станешь», — сказал в интервью изданию Украина.ру председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Чижов рассказал, как в Евросоюзе относятся к Зеленскому © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По его словам, Зеленский обещал сделать так, чтобы Украину уважали в мировом сообществе, но уровень уважения к стране за последнее время, скорее, ослаб.

«Если у Украины прежде был на Западе некий потенциал надежд, сейчас на Украину там смотрят скептически: видят, что она не способна на экономический рывок, видят масштабы коррупции и другие слабости. Единственное, что даёт возможность Украине по-прежнему пользоваться поддержкой Запада, это роль фактора политики, который можно использовать против России. Поэтому сейчас отношение к Украине — это не отношение к стране, у которой есть шансы стать полноценным членом западного сообщества, а к стране, которая рвётся в западное сообщество, которую надо использовать, но в полной мере ни в коем случае туда не пускать», — заявил Пушков.