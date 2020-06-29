Бишкек сейчас должен Пекину довольно значительную сумму, и по всей видимости, у него нет достаточных средств, чтобы полностью оплачивать эти долги. Поэтому трудно сказать, как дальше сложатся отношения Киргизии с Китаем. Об этом рассказал казахстанский политолог Талгат Мамырайымов в интервью изданию Украина.ру

Талгат Мамырайымов: Реальный срок экс-президента Киргизии не был бы возможен без участия Назарбаева © Platon.asia

Мамырайымов подчеркнул, что Китай выдает кредиты на очень жестких условиях, и может потребовать взамен от Кыргызстана какие-то ресурсы.

По его словам, в том числе поэтому в Кыргызстане в последнее время проходит очень много антикитайских митингов, поскольку киргизское общество очень недовольно расширением экспансии Китая на территории республики.

В любом случае Китай позиционирует себя как большую империю, где население одного Шанхая намного превышает население всей Киргизии, и относится к республике лишь как к маленькой точке на карте, заключил политолог.