Остатки морской инфраструктуры Николаева составляют порты, которые при президентстве Петра Порошенко были отданы на приватизацию. Об этом рассказал депутат Николаевского областного совета Максим Невенчанный в интервью изданию Украина.ру

Максим Невенчанный: Николаев - город погибших кораблей © Facebook, Максим Невенчанный

Невенчанный добавил, что в Николаеве были конденсаторные заводы, завод холодильного оборудования, завод «Кристалл», турбинный завод, который последний попал в очень сложное положение, когда началась конфронтация с Россией, куда он сбывал большую часть турбин.

Россия от этого тоже пострадала, но страдала она недолго, поскольку россияне построили в Рыбинске аналогичное предприятие, указал депутат. Украина была одной из пяти стран в;мире, которые производят турбины, но она лишилась и этого, заключил собеседник издания.