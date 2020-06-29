«Остатки инфраструктуры — порты, которые, кстати, Порошенко в прошлой его каденции отдал на приватизацию. Это большая «радость» — теперь приватизируют наши важные стратегические объекты по бросовой цене. Не буду голословным: в Николаеве есть порт «Ольвия», довольно прибыльный, приносил более 100 миллионов гривен в год. Его отдали в концессию. То есть если раньше государство зарабатывало 100 млн, теперь оно зарабатывает 20 млн. Почему так сделали? Неизвестно! Маразм!», — негодует политик.
Невенчанный добавил, что в Николаеве были конденсаторные заводы, завод холодильного оборудования, завод «Кристалл», турбинный завод, который последний попал в очень сложное положение, когда началась конфронтация с Россией, куда он сбывал большую часть турбин.
Россия от этого тоже пострадала, но страдала она недолго, поскольку россияне построили в Рыбинске аналогичное предприятие, указал депутат. Украина была одной из пяти стран в;мире, которые производят турбины, но она лишилась и этого, заключил собеседник издания.