В интервью изданию Украина.ру генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин заявил, что все конфликты имеют общую геополитическую природу, и на самом деле конфликт в мире один - США не нравится, что Россия имеет смелость сказать им «нет»

В последние годы на мировой арене происходит несколько конфликтов, в частности между Россией и США, США и Германией, Россией и Украиной.

«Все они имеют общую геополитическую природу, это экзистенциальное неприятие, которое выразилось очень ярко и отразилось в слогане «русские идут», глава Пентагона (22 мая 1949 года Джеймс Форрестол в клинике ВМС США — ред.) вышел в окно с такими словами. С тех пор эта родовая травма в отношениях присутствует, безусловно», — заявил в интервью изданию Украина.ру генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Ростислав Ищенко: Мир нестабилен с Крымской войны, но сейчас хуже всего США © РИА Новости, Нина Зотина

По словам политолога, в российско-американских отношениях был период потеплениях при Михаиле Горбачёве и Борисе Ельцине, но выяснилось, что на российской экономике, политической системе это отражается настолько губительно, что инстинкт самосохранения повёл Россию в обратную сторону — она стала гораздо более прагматично относиться к американским партнёрам, что им, конечно, не понравилось. В конечном итоге началось санкционное давление.

«Конфликт в мире, собственно, один — Россия не стесняется и не боится сказать Соединённым Штатам «нет», причём делает это на уровне Совбеза ООН, что является не приятным обстоятельством для США, которые привыкли считать ООН своим задним двором, где можно творить всё, что угодно. Постепенно ситуация выправляется благодаря усилиям России и Китая, поэтому они и стали врагами №1 и №2 в доктринальных документах Пентагона», — подчеркнул Мухин.