В интервью изданию Украина.ру объяснил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин сказал, что подавляющая часть российского общества консервативна и предпочитает просто наблюдать за происходящим, а не участвовать в протестном движении

Анатолий Вассерман: Россия – самодостаточная цивилизация, и у нее нет необходимости ни с кем конфликтовать © РИА Новости, Александр Натрускин

«Подавляющая часть российского общества консервативна, она сидит в интернете, но не ведётся на эти призывы выходить на улицу, она просто наблюдает. Это и есть залог устойчивости политической системы России. Есть и вторая сторона медали — в результате российская политическая система инертна, поэтому сделать с ней что-то в сторону лучших изменений тоже крайне сложно», — заявил в интервью изданию Украина.ру объяснил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.