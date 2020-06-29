Эксперт уточнил, что соцсети и интернет-технологии оказывают влияние лишь на сегмент гражданского общества, который плотно сидит в сетях, это порядка от 2% до 5% в мире. По его словам, эта категория людей периодически может выйти на улицу, самоорганизовавшись, и что-то продемонстрировать.
«Подавляющая часть российского общества консервативна, она сидит в интернете, но не ведётся на эти призывы выходить на улицу, она просто наблюдает. Это и есть залог устойчивости политической системы России. Есть и вторая сторона медали — в результате российская политическая система инертна, поэтому сделать с ней что-то в сторону лучших изменений тоже крайне сложно», — заявил в интервью изданию Украина.ру объяснил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.