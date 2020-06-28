После протестов 2013-2014 годов «улица» прочно закрепилась за националистами, у которых есть карт-бланш на любое силовое противодействие, считает политолог Даниил Богатырев. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Ранее у офиса президента Украины Владимира Зеленского состоялся митинг сторонников «партии Шария». Они требовали от главы государства защитить права граждан и прекратить избиения общественных активистов и журналистов, либо уйти в отставку в случае неспособности это осуществить.

После митинга, по всей стране начались нападения на офисы «партии Шария» и её сторонников. 25 июня В Харькове неизвестные жестоко избили битами члена «Партии Шария» Никиту Роженко. За несколько часов до нападения пострадавший написал заявление в полицию по факту угроз.

«У нас после 2013-2014 годов улица прочно закрепилась за националистами. Любые уличные акции без их одобрения рисковали нарваться на их жесткое противодействие, в том числе силовое противодействие — с применением грубой физической силы. Также у них есть такая тактика — по одному вылавливать и, как говорится, «наказывать» за политическую позицию, которая противоречит их позиции», — рассказал Богатырев.

Даниил Богатырёв: после 2014 националисты имеют карт-бланш на любые действия © Скриншот из видео Украина.ру

«Шарий недавней акцией показал не только то, что представители совершенно определенных политических взглядов, отличных от националистических, могут выйти организованным митингом, он также показал, что они могут оказать силовое противодействие националистам», — отметил эксперт.

При этом, по словам Богатырева, ситуация здесь весьма серьезная: националисты после 2014 года фактически имеют карт-бланш на любые силовые действия, вплоть до физической ликвидации своих оппонентов.

Полное интервью можно посмотреть здесь.