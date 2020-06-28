Украина последние полгода не выходит из состояния шторма, считает политолог и телеведущий Святослав Вышинский. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Наводнение на Западной Украине. Зеленский успокаивает, прокуратура заявляет об экоциде © пресс-служба президента Украины

«Бывало и хуже — как, например, в 1968 году, когда Черновцы пострадали от наводнения намного больше. Нынешний паводок не достиг масштабов затопления 2008-го, благодаря чему город не понес критических потерь. Однако ситуация в области и соседних регионах намного сложнее. Потому теперь и без того обнищавшему украинскому государству придется возмещать огромные убытки населению, оставшемуся без крова, и спешно восстанавливать разрушенную инфраструктуру — школы, дома, мосты, автомобильные и даже железные дороги. Можно без преувеличения сказать, что последние полгода Украина не выходит из состояния шторма», — сказал Вышинский.

При этом он отметил, что на фоне паводка остальные проблемы — такие как карантин, экономический спад и война — отошли на второй план в сознании как обывателей, так и представителей власти.

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