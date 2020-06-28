«Год назад Президент Владимир Зеленский поддержал замечательную идею — создать Конституцию Украины для самых маленьких. И вот результат — "Простая Конституция". Очень важно, чтобы дети с детства в простой и привлекательной для них форме изучали основы демократического государства и знали свои права», — говорится в сообщении.
Книга проиллюстрирована изображениями, стилизованными под детские рисунки, среди иллюстраций встречаются популярные интернет-мемы. Также в книге встречаются написанные большими буквами лозунги: «Который час?— Время создавать государство», «Шумеры, гоу в государство, я создал» и другие.
Проект реализовало издательство «Основы».