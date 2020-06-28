На Украине выпустят «Простую Конституцию» - детскую книгу с яркими иллюстрациями, объясняющую Основной закон понятным языком. Об этом в воскресенье, 28 июня, сообщила пресс-служба Офиса президента

«Год назад Президент Владимир Зеленский поддержал замечательную идею — создать Конституцию Украины для самых маленьких. И вот результат — "Простая Конституция". Очень важно, чтобы дети с детства в простой и привлекательной для них форме изучали основы демократического государства и знали свои права», — говорится в сообщении.

«Если её все время улучшать, Конституция становится хуже». Соцсети об Основном Законе Украины © http://tOrange.biz

Проект реализовало издательство «Основы».