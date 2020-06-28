Белорусский лидер поздравил выпускников школ со вступлением во взрослую жизнь и отметил, что студенческие годы — самые яркие и интересные в жизни человека. Он также выразил надежду, что нынешнее поколение сохранит национальное богатство и традиции Белоруссии.
«На чужой земле вы не будете белорусами, только на своей», — сказал президент.
После торжественной части мероприятие продолжилось в неформальной обстановке. Президент остался на балу и танцевал с молодежью под песни белорусских и зарубежных исполнителей.
На опубликованном в сети видео Лукашенко танцует с молодыми людьми под песню «Ти ж мене підманула» в исполнении украинской певицы Таисии Повалий, которая также приехала поздравить выпускников.