Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял участие в открытии Республиканского бала и станцевал с выпускниками под песню Таисии Повалий. Об этом в воскресенье, 28 июня, сообщило издание «Белновости»

Белорусский лидер поздравил выпускников школ со вступлением во взрослую жизнь и отметил, что студенческие годы — самые яркие и интересные в жизни человека. Он также выразил надежду, что нынешнее поколение сохранит национальное богатство и традиции Белоруссии.

«На чужой земле вы не будете белорусами, только на своей», — сказал президент.

Telegram против Лукашенко. Кто на самом деле начал информационную атаку на главу Белоруссии © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк

На опубликованном в сети видео Лукашенко танцует с молодыми людьми под песню «Ти ж мене підманула» в исполнении украинской певицы Таисии Повалий, которая также приехала поздравить выпускников.