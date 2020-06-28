«Знаете, сейчас я нахожусь на Херсонщине. Это прекрасный и живописный край. И нам очень повезло, потому что в нашей стране таких — двадцать пять», — заявил Зеленский в своем поздравлении, опубликованном на странице Офиса президента в Facebook.
Согласно 133 статье Конституции, территория Украина включает в себя 27 регионов, 24 области, Автономная Республика Крым и два города, имеющие специальный статус — Киев и Севастополь.
Крым вернулся в состав России после проведенного там в 2014 году референдума, на котором 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН высказались за воссоединение с РФ. Киев же считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.