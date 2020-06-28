Президент Украины Владимир Зеленский в поздравлении украинцев с Днем Конституции «уменьшил» территорию страны на два региона. Об этом в воскресенье, 28 июня, сообщило издание «Страна»

«Знаете, сейчас я нахожусь на Херсонщине. Это прекрасный и живописный край. И нам очень повезло, потому что в нашей стране таких — двадцать пять», — заявил Зеленский в своем поздравлении, опубликованном на странице Офиса президента в Facebook.

Совсем невежливые "человечки". Как Украина уничтожила 25 лет назад независимость Крыма © РИА Новости, Андрей Иглов | Перейти в фотобанк

Крым вернулся в состав России после проведенного там в 2014 году референдума, на котором 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН высказались за воссоединение с РФ. Киев же считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.