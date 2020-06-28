Посольство Соединенных Штатов поздравило Украину с Днем Конституции. Соответствующее сообщение 28 июня появилось на странице посольства США на Украине в Twitter

«В День Конституции мы отмечаем усилия Украины по внедрению реформ, двигающих страну к демократическому, стабильному и благополучному будущему, которое украинцы представили себе во время Революции Достоинства», — говорится в сообщении.

Зеленский в День Конституции возложил цветы к памятнику Пилипу Орлику © Офис президента Украины

«Соединенные Штаты остаются непреклонны в своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, защищенной в пределах ее международно-признанных границ и территориальных вод. Мы в равной степени привержены принципу свободы Украины двигаться евроатлантическим путем в соответствии с требованиями народа Украины», — отметили в посольстве.

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