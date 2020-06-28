Закрыв дела в отношении Петра Порошенко генпрокурор Ирина Венедиктова пошла по стопам своего предшественника Руслана Рябошапки, который куда более плотно сотрудничал с посольством США, чем с Офисом президента. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал глава украинского аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев

Украиной управляет «глубинное государство» США. Эксперты о «схеме Деркача» © president.gov.ua Андрей Деркач опубликовал новые записи переговоров Байдена и Порошенко, рассказав о причастности Демократической партии США к украинским коррупционным схемам

«Генпрокуратура, судя по всему, дает заднюю…На последующие записи никакой реакции прокуратуры не будет. Другое дело, что Портнов ускорит досрочный уход в отставку Венедиктовой, это вопрос нескольких месяцев. Венедиктова не выполнила ни одну из тех задач, которые ставились перед ней как перед прокурором президентом. Это прежде всего вернуть дееспособность Генеральной прокуратуре и дать ход резонансным делам», — рассказал политолог.

Поэтому на Украине нет ни политической воли, ни инструментария, чтобы дать ход делу о переговорах Джо Байдена и Петра Порошенко, добавил собеседник издания.

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