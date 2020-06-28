В понедельник, 22 июня, депутат Андрей Деркач опубликовал новые записи переговоров Байдена и Порошенко, рассказав о причастности Демократической партии США к украинским коррупционным схемам
«Генпрокуратура, судя по всему, дает заднюю…На последующие записи никакой реакции прокуратуры не будет. Другое дело, что Портнов ускорит досрочный уход в отставку Венедиктовой, это вопрос нескольких месяцев. Венедиктова не выполнила ни одну из тех задач, которые ставились перед ней как перед прокурором президентом. Это прежде всего вернуть дееспособность Генеральной прокуратуре и дать ход резонансным делам», — рассказал политолог.
Поэтому на Украине нет ни политической воли, ни инструментария, чтобы дать ход делу о переговорах Джо Байдена и Петра Порошенко, добавил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.