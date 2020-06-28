Министерство здравоохранения Украины не возобновит работу детских оздоровительных лагерей до 31 июля из-за возможных вспышек коронавируса. Об этом на брифинге в воскресенье, 28 июня, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов

«Вы можете просто не знать, что такое детский оздоровительный лагерь, это большое количество наших детей, которые едут отдыхать, приезжают из разных регионов, которые затем находятся все вместе определенный период времени. Во время отдыха в этих оздоровительных лагерях возможны вспышки COVID-19», — сказал министр.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Согласно последним данным, на Украине зарегистрировано зафиксировано 42 982 случая заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных заболеванием скончались 1129 человек, 18 934 выздоровели. За сутки инфекцию выявили у 917 человек.