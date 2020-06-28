«Документ обеспечивает эффективное финансирование развития дорожной отрасли Украины. Благодаря этому закону областные государственные администрации смогут привлечь дополнительное финансирование в виде кредитных средств на ремонты дорог местного значения уже в 2020 году», — говорится в сообщении.
Так, согласно закону, 90% имеющегося объема субвенции распределяются между местными бюджетами (кроме Киева) в зависимости от протяженности автодорог местного значения в соответствующей административно-территориальной единице на 1 января года, предшествующего плановому.
Средства могут быть направлены на строительство, ремонт, реконструкцию и содержание дорог в размере не более 20% объема субвенции, утверждённого законом для соответствующего местного бюджета.
Кроме того, эти средства могут быть направлены на погашение и обслуживание местного долга по внутренним и внешним заимствованиям, которые касаются выполнения ремонтно-строительных работ на автодорогах в размере не более 30% от объема субвенции.