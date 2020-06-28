Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в бюджетный кодекс, который должен обеспечить эффективное финансирование ремонта дорог. Об этом в воскресенье, 28 июня, сообщила пресс-служба главы государства

«Документ обеспечивает эффективное финансирование развития дорожной отрасли Украины. Благодаря этому закону областные государственные администрации смогут привлечь дополнительное финансирование в виде кредитных средств на ремонты дорог местного значения уже в 2020 году», — говорится в сообщении.

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Средства могут быть направлены на строительство, ремонт, реконструкцию и содержание дорог в размере не более 20% объема субвенции, утверждённого законом для соответствующего местного бюджета.

Кроме того, эти средства могут быть направлены на погашение и обслуживание местного долга по внутренним и внешним заимствованиям, которые касаются выполнения ремонтно-строительных работ на автодорогах в размере не более 30% от объема субвенции.