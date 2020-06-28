МЧС Донецкой Народной Республики развернуло мобильный госпиталь для обсервации людей, прибывших с территории, подконтрольной Киеву. Об этом в воскресенье, 28 июня, сообщили в пресс-службе ведомства

Работа пропускных пунктов на линии разграничения была приостановлена из-за угрозы распространения COVID-19. КПП «Еленовка» снова начал пропускать всех желающих выехать на Украину 22 июня, с 25 июня был возобновлен пропуск лиц, которые хотят въехать на территорию республики с условием обязательного прохождения двухнедельного карантина.

«Для увеличения имеющегося коечного фонда на территории клинической больницы профзаболеваний был развернут мобильный медицинский госпиталь МЧС с элементами жизнеобеспечения. В мобильном медицинском госпитале МЧС организован осмотр 55 граждан, прибывших с территории Украины и их последующее размещение с целью обсервации», — говорится в сообщении.

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Согласно последним данным, на Украине зарегистрировано зафиксировано 42 982 случая заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных заболеванием скончались 1129 человек, 18 934 выздоровели. За сутки инфекцию выявили у 917 человек.