Президент Украины Владимир Зеленский в День Конституции возложил цветы к памятнику автору первой в истории страны Конституции гетману Пилипу Орлику. Об этом в воскресенье, 28 июня, сообщила пресс-служба Офиса президента

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