Президент Украины Владимир Зеленский в День Конституции возложил цветы к памятнику автору первой в истории страны Конституции гетману Пилипу Орлику. Об этом в воскресенье, 28 июня, сообщила пресс-служба Офиса президента
В церемонии возложения цветов вместе с президентом принял участие глава Офиса президента Андрей Ермак.
Ранее Зеленский записал обращение к гражданам, посвященное Дню Конституции. В нем глава государства призвал граждан уважать закон, а не «соревноваться в сообразительности, как можно его обойти».
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