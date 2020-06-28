Киев исключил возможность закрепления особого статуса Донбасса в Конституции
Киев исключил возможность закрепления особого статуса Донбасса в Конституции
© РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк
В церемонии возложения цветов вместе с президентом принял участие глава Офиса президента Андрей Ермак.

Ранее Зеленский записал обращение к гражданам, посвященное Дню Конституции. В нем глава государства призвал граждан уважать закон, а не «соревноваться в сообразительности, как можно его обойти».

 