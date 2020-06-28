К утру 28 июня на Украине коронавирус выявили у еще 917 человек. Об этом сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО)

За сутки скончались 19 человек, а 233 пациента смогли побороть болезнь. Накануне количество заболевших за сутки составило 948 человек. За минувшие сутки больше всего новых больных выявили во Львовской (173 случая), Ровенской (93 случая) и Закарпатской (86 случаев) областях. ДНР вновь перекрыла границу с Украиной © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк Очередной антирекорд зафиксировали 26 июня, когда COVID-19 выявили у более 1,1 тысячи человек. С 28 июня глава ДНР Денис Пушилин вновь перекрыл въезд и выезд через границу республики с Украиной.