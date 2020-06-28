За сутки скончались 19 человек, а 233 пациента смогли побороть болезнь. Накануне количество заболевших за сутки составило 948 человек.

За минувшие сутки больше всего новых больных выявили во Львовской (173 случая), Ровенской (93 случая) и Закарпатской (86 случаев) областях.

ДНР вновь перекрыла границу с Украиной
ДНР вновь перекрыла границу с Украиной
© РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк
По информации СНБО, количество инфицированных с начала пандемии составило  42 982 человека, почти 19 тысяч выздоровели,  скончались 1129 пациентов.

Очередной антирекорд зафиксировали 26 июня, когда COVID-19  выявили у более 1,1 тысячи человек.

С 28 июня глава ДНР Денис Пушилин вновь перекрыл въезд и выезд через границу республики с Украиной.

 

 