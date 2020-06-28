С полуночи 28 июня прекратился пропуск граждан через КППВ «Еленовка» на линии разграничения между Донецкой Народной Республикой (ДНР) и Украиной в соответствии с указом главы республики Дениса Пушилина

Украинская неправда». Выпуск №22 © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

В понедельник, 22 июня, власти республики возобновили выезд на Украину через КППВ, а 25 июня разрешили въезд. Такое же решение приняла и украинская сторона.

Почему КППВ «Еленовка» вновь закрыт, в указе Дениса Пушилина не уточняется.

«Приостановить с 00.00 28 июня 2020 года действие подпунктов 8.2 и 8.3 п.8 указа главы Донецкой народной республики от 14 марта 2020 года №57 "О введении режима повышенной готовности», — говорится в тексте указа, опубликованного на сайте главы ДНР.

Отметим, что на Украине на неделе наблюдался очередной всплеск заболеваемости коронавирусом. Очередной антирекорд зафиксировали 26 июня. когда COVID-19 выявили у более 1,1 тысячи человек.

За минувшие сутки ряды заболевших пополнили еще 917 человек, 19 человек скончались. Общее количество умерших с начала пандемии на Украине составило 1129. Всего на Украине заболело более 42 тысяч человек.

До введения карантина границу между Украиной и ДНР можно было пресечь еще через три КПВВ: «Горловка — Майорское», «Александровка — «Марьинка» и «Октябрь — Гнутово». Их также закрыли в марте.