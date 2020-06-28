В интервью изданию Украина.ру председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков сказал, что к этой тенденции привели желание третьего президента Украины Виктора Ющенко втянуть страну в НАТО и вторжение Грузии, возглавляемой Михаилом Саакашвили, в Южную Осетию

По словам сенатора, разбалансировка на постсоветском пространстве началась в 2004 году, когда на Украине произошла Оранжевая революция.

«Тогда к власти пришёл Ющенко, попытавшийся втянуть Украину в НАТО. Эта попытка была предпринята в 2008 году, и это была, безусловно, «разбалансировка» системы. До той поры предполагалось, что США и Запад не будут тянуть Украину в НАТО, но в 2008 году такая попытка была предпринята администрацией Буша-младшего. Она не увенчалась успехом из-за раскола в НАТО: ФРГ и Франция были против, но это уже была разбалансировка системы», — сказал в интервью изданию Украина.ру председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Мухин объяснил, почему цветные революции в Грузии и на Украине удались, а в других постсоветских странах - нет © РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

В начале 2008 года НАТО получила письмо за подписями тогдашних президента Украины Виктора Ющенко, премьер-министра Юлии Тимошенко и председателя Верховной Рады Арсения Яценюка с просьбой включить Украину к план действий по членству в НАТО, однако на Бухарестском саммите альянса в апреле того же года Киев получил отказ из-за позиции Германии и Франции. Как позже объяснил заместитель главы фракции Свободной демократической партии в Бундестаге Александр Ламбсдорф, это решение Берлин и Париж приняли с учётом российских интересов.

«Следующей фазой разбалансировки стала атака Саакашвили — причём с согласия Вашингтона — на Цхинвал 5 августа 2008 года. Поэтому свести всё к влиянию финансового кризиса и коронавируса совершенно невозможно. Предварительные сигналы о том, что система выходит из состояния относительного баланса, появились примерно в 2003-2004 годах», — добавил Пушков.