Верховный Совет СССР в 1989 году осудил договор о ненападении под предлогом того, что секретные протоколы были подписаны СССР и Германией втайне от народа СССР, а сам документ был оценен как «сговор».
«Ваш президент упомянул в статье резолюцию Верховного Совета СССР 1989 года. Он сказал, что она дала правовую и нравственную оценку. Тогда одно из двух: если он согласен с этой нравственной оценкой, то это противоречит тому, что он говорил в самой статье, а если он не согласен, то надо было это сказать», — указал эксперт.
Кедми подчеркнул, что этот вопрос является столь же принципиальным, сколько и неясным из статьи российского президента.