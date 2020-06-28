Президент России Владимир Путин в своей статье о Второй Мировой войне должен был дать свою четкую оценку резолюции Верховного Совета СССР касательно договора о ненападении между Нацистской Германией и Советским Союзом. Об этом рассказал военно-политический аналитик из Израиля Яков Кедми в недавнем эфире телеканала «Россия 1»

«Не 1 сентября 1939го». Яков Кедми рассказал, когда фактически началась Вторая мировая война © commons.wikimedia/Mark Nakoykher

«Ваш президент упомянул в статье резолюцию Верховного Совета СССР 1989 года. Он сказал, что она дала правовую и нравственную оценку. Тогда одно из двух: если он согласен с этой нравственной оценкой, то это противоречит тому, что он говорил в самой статье, а если он не согласен, то надо было это сказать», — указал эксперт.

Кедми подчеркнул, что этот вопрос является столь же принципиальным, сколько и неясным из статьи российского президента.