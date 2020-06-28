Ответные меры Германии на возможные санкции США против строящегося газопровода «Северный поток — 2» ограничены, речь может идти только о поддержке собственных компаний, затронутых ограничениями. Об этом рассказал немецкий политолог Александр Рар в недавнем комментарии РИА Новости

Немецкий эксперт Рар сказал, зачем Берлину нужны американские базы в Германии © Скриншот с видео Украина.ру

Эксперт полагает, что Берлин может применить закон, ограничивающий действие экстерриториальных санкций, который уже был задействован в ситуации с Ираном, когда правительство ФРГ использовало этот закон для защиты своих компаний.

«Формально говоря, он предусматривает наложение штрафов на компании, которые следуют экстерриториальным санкциям. Таким образом, компании получают защиту, ссылаясь на то, что обязаны ориентироваться на национальное законодательство Германии в данном вопросе», — уточнил Рар.

Однако, по его словам, препятствие на пути реализации данного плана может возникнуть в связи с тем, что Польша недавно внесла в Еврокомиссию проект закона, согласно которому американские санкционные механизмы должны автоматически распространяться в ЕС.

Таким образом, речь вряд ли может идти о реальных контрсанкциях Германии, поскольку решение о них может быть принято только в раках Евросоюза, резюмировал политолог.