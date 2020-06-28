Эксперт отметил, что войну фактически начал раздел Чехословакии, но решение о передаче Судетской области, где проживали этнические немцы, было принято еще в 1938 году, а ликвидация Чехословакии как государства — уже другое событие, на которое не было дано одобрения на Мюнхенской конференции.
«А вот что произошло потом, не в 1938, а в марте 1939 года, когда Германия оккупировала Чехию и взяла Прагу, стало началом захватнических действий Германии. Поэтому дату 15 марта 1939 года можно считать началом Второй мировой войны», — считает Неменский.
Что касается даты 1 сентября 1939 года, которая указывается в официальной историографии, добавил политолог, то это очень сомнительная датировка, имеющая сознательный антисоветский подтекст.