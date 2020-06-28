Вторая мировая война фактически началась не 1 сентября 1939 года, а в марте этого же года, когда Нацистская Германия оккупировала Чехословакию и взяла Прагу. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований (РИСИ) Олег Неменский в интервью изданию Украина.ру

Олег Неменский о статье Путина: Россия научилась защищать свою историческую память © РИА Новости, Нина Зотина

«А вот что произошло потом, не в 1938, а в марте 1939 года, когда Германия оккупировала Чехию и взяла Прагу, стало началом захватнических действий Германии. Поэтому дату 15 марта 1939 года можно считать началом Второй мировой войны», — считает Неменский.

Что касается даты 1 сентября 1939 года, которая указывается в официальной историографии, добавил политолог, то это очень сомнительная датировка, имеющая сознательный антисоветский подтекст.