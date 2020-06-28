Интернет, отметил эксперт, это всего лишь один из множества доступных человечеству инструментов, и только от общества зависит, как он будет применяться и какие даст результаты.
Когда появилась письменность, продолжил специалист, очень многие очень серьезно рассуждали о том, что якобы людям незачем будет напрягать память, и они будут все забывать буквально на ходу.
«Да, мы сейчас запоминаем меньше, чем раньше. Но мы получили возможность развить многие другие стороны нашего разума, и в целом баланс очевидно в пользу человечества, а не во вред ему», — указал Вассерман.
Какие-то навыки благодаря интернету общество может утратить, но в целом человеческое развитие улучшится во многих отношениях и смыслах, заключил собеседник издания.