Вряд ли можно говорить о том, что развитие интернета и других информационных технологий приведет к деградации человеческого потенциала. Об этом рассказал публицист и интеллектуал Анатолий Вассерман в интервью изданию Украина.ру

Анатолий Вассерман: Россия – самодостаточная цивилизация, и у нее нет необходимости ни с кем конфликтовать © РИА Новости, Александр Натрускин

Когда появилась письменность, продолжил специалист, очень многие очень серьезно рассуждали о том, что якобы людям незачем будет напрягать память, и они будут все забывать буквально на ходу.

«Да, мы сейчас запоминаем меньше, чем раньше. Но мы получили возможность развить многие другие стороны нашего разума, и в целом баланс очевидно в пользу человечества, а не во вред ему», — указал Вассерман.

Какие-то навыки благодаря интернету общество может утратить, но в целом человеческое развитие улучшится во многих отношениях и смыслах, заключил собеседник издания.