Анатолий Вассерман: Россия – самодостаточная цивилизация, и у нее нет необходимости ни с кем конфликтовать
Анатолий Вассерман: Россия – самодостаточная цивилизация, и у нее нет необходимости ни с кем конфликтовать
© РИА Новости, Александр Натрускин
Интернет, отметил эксперт, это всего лишь один из множества доступных человечеству инструментов, и только от общества зависит, как он будет применяться и какие даст результаты.

Когда появилась письменность, продолжил специалист, очень многие очень серьезно рассуждали о том, что якобы людям незачем будет напрягать память, и они будут все забывать буквально на ходу.

«Да, мы сейчас запоминаем меньше, чем раньше. Но мы получили возможность развить многие другие стороны нашего разума, и в целом баланс очевидно в пользу человечества, а не во вред ему», — указал Вассерман.

Какие-то навыки благодаря интернету общество может утратить, но в целом человеческое развитие улучшится во многих отношениях и смыслах, заключил собеседник издания.

 