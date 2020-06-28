Заявление украинских властей о намерении взыскать с России огромный долг за базиирование Черноморского флота в Крыму можно расценивать как провокацию. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в комментарии «5 каналу»

Ищенко о главном: «пленки Деркача», выборы в Белоруссии, конфликт Индии и Китая Василий Боднар заявил, что Москва якобы обязана ежегодно выплачивать Киеву порядка ста миллионов долларов за базирование Черноморского флота в Крыму.

«Украина заявила о своем намерении разорвать Минские соглашения и сделала это давно. И с тех пор началась, видимо, провокация, для того чтобы Россия заявила о том, что она прекращает сотрудничество в рамках Минских соглашений», — пояснил эксперт.

Политолог считает, что у Украины нет шансов взыскать долг с РФ как минимум по тому, что данный спор без согласия двух государств не сможет разрешить международный суд, а сама Москва на условия Киева не согласится.

Для того, чтобы международный суд начал рассматривать территориальный спор, необходимо, чтобы оба государства согласились передать этот спор в суд, уточнил Ищенко. То есть Россия должна де-факто поставить под сомнение свой суверенитет, а это в корне противоречит российской политике, резюмировал он.