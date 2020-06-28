На протяжении 30 лет в Казахстане проводится государственная политика по вытеснению русских и других европейских народов, когда на этническую территорию славян целенаправленно переселяли азиатов с юга и репатриантов из других стран. Об этом рассказал политолог Григорий Миронов в недавнем интервью ИА «Новороссия»

Олег Бондаренко сказал, почему Белоруссия и Казахстан никуда не уйдут от России © РИА Новости, Нина Зотина

«При этом в стране доля великороссов сократилась с 50 процентов в 1989 году до 20 сегодня. По сути, три десятилетия в стране шла крупномасштабная этническая чистка, о которой российский МИД в данный момент предпочитает молчать. Но когда-нибудь Россия об этом вспомнит. Казахстан это хорошо понимает», — указал Миронов.

К тому же, считает политолог, в Казахстане за эти годы выросла новая политическая элита, которая в большей степени ориентирована на Запад, чем на Москву, в том числе из-за русофобской пропаганды, которая проводилась в республике все эти годы.

Поэтому не будет ничего удивительного, если казахстанские власти под воздействием настроений внутри политической элиты будут тормозить евразийскую интеграцию, ведь им уже кажется, что они настолько великие, что не должны быть под влиянием России, заключил собеседник издания.