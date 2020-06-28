Все эти годы, отметил эксперт, в школах Казахстана в «лучших» украинских традициях идет пропаганда о якобы колониальной политике СССР и Российской империи.
«При этом в стране доля великороссов сократилась с 50 процентов в 1989 году до 20 сегодня. По сути, три десятилетия в стране шла крупномасштабная этническая чистка, о которой российский МИД в данный момент предпочитает молчать. Но когда-нибудь Россия об этом вспомнит. Казахстан это хорошо понимает», — указал Миронов.
К тому же, считает политолог, в Казахстане за эти годы выросла новая политическая элита, которая в большей степени ориентирована на Запад, чем на Москву, в том числе из-за русофобской пропаганды, которая проводилась в республике все эти годы.
Поэтому не будет ничего удивительного, если казахстанские власти под воздействием настроений внутри политической элиты будут тормозить евразийскую интеграцию, ведь им уже кажется, что они настолько великие, что не должны быть под влиянием России, заключил собеседник издания.