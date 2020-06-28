Единственной страной, которая на государственном уровне подписала Минские соглашения, является Россия. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований (РИСИ) Олег Неменский в интервью изданию Украина.ру

Олег Неменский: Подписав Минские соглашения, Россия угодила в ловушку © РИА Новости, Нина Зотина Леонидом Кучмой, Игорем Плотницким и Александром Захарченко) и двумя представителями международного сообщества (от ОБСЕ и России).

Но так как ОБСЕ не является государством, от которого можно требовать выполнение Минского процесса, то единственная страна, которая что-то должна по «Минску», — это Россия, подчеркнул политолог.

«При этом по Минским соглашениям нет никаких обязательств со стороны России, кроме обещания содействовать выполнению «Минска» со стороны лично Захарченко (царствие ему небесное) и Плотницкого, который не имеет сейчас возможности что-либо реализовывать. Все обязательства по Минским соглашениям закреплены за Киевом. Но так как их подписывал Кучма как частное лицо, то что-то требовать можно только от него», — указал Неменский.

По его мнению, Россия в этом смысле оказалась в ловушке, поскольку Минские соглашения — это программа действий Киева, за выполнение которой ответственна Москва, но она не имеет каких-либо возможностей заставить Киев их выполнять.

И этим юридическим казусом пользуется антироссийски ориентированная часть мирового сообщества, заключил собеседник издания.