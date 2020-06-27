Узбекистан является поставщиком рабочей силы в основном для России. Но доля трудовых мигрантов по отношению к численности населения там значительно ниже, чем в Киргизии и Таджикистане. Об этом рассказал востоковед Александр Князев в интервью изданию Украина.ру

Востоковед Князев: Сейчас в Средней Азии, в том числе в Узбекистане, для России открываются новые возможности © minval.az

По его словам, трудовая миграция связана с тем, что после демографического взрыва 90х годов руководство Узбекистана запаздывает с созданием новых рабочих мест и с расширением преференций для молодежи.

К тому же, добавил Князев, в Киргизии и Таджикистане поступления от мигрантов составляют около половины бюджета, а в Узбекистане — намного меньше. Это не совсем про уровень жизни, но на этих цифрах тоже можно основывать представление, заключил он.