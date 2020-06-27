«Что значит два миллиона узбекистанских мигрантов для страны, в которой проживает 33 миллиона, и что такое полтора миллиона мигрантов для страны с населением шесть миллионов, если взять Киргизию? Ситуация в Узбекистане в относительных цифрах выглядит немного лучше, чем у стран-соседей», — указывает эксперт.
По его словам, трудовая миграция связана с тем, что после демографического взрыва 90х годов руководство Узбекистана запаздывает с созданием новых рабочих мест и с расширением преференций для молодежи.
К тому же, добавил Князев, в Киргизии и Таджикистане поступления от мигрантов составляют около половины бюджета, а в Узбекистане — намного меньше. Это не совсем про уровень жизни, но на этих цифрах тоже можно основывать представление, заключил он.