Национальная политика Казахстана идет по украинскому пути, когда национальные комплексы заставляют многих казахов ненавидеть Россию, которая дала им промышленность, образование и культуру. Об этом рассказал политолог Григорий Миронов в недавнем интервью ИА «Новороссия»

Борьба с русскими. Как Казахстан идет по пути Украины © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

«К тому же там создалась целая этнографическая группа «русскоязычных казахов», которых презирают национал-патриоты. Против них в том числе направлен удар по дерусификации», — констатировал Миронов.

По его мнению, те якобы русские, которые поддерживают кампанию по лишению русского языка его статуса, либо ничего не понимающие в глобальных процессах люди, либо чиновники и политологи, живущие за счет бюджета и западных грантов.

Многим казахам кажется, что таким образом они якобы «вернуться к корням», но без русского языка они настолько к ним вернутся, что окажутся в Средневековье, резюмировал политолог.