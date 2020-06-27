Казахские ура-патриоты искренне считают, подчеркнул эксперт, что убрав русский язык из числа официальных, русское самосознание в стране уменьшится, и можно будет окончательно ассимилировать европейские нацменьшинства.
«К тому же там создалась целая этнографическая группа «русскоязычных казахов», которых презирают национал-патриоты. Против них в том числе направлен удар по дерусификации», — констатировал Миронов.
По его мнению, те якобы русские, которые поддерживают кампанию по лишению русского языка его статуса, либо ничего не понимающие в глобальных процессах люди, либо чиновники и политологи, живущие за счет бюджета и западных грантов.
Многим казахам кажется, что таким образом они якобы «вернуться к корням», но без русского языка они настолько к ним вернутся, что окажутся в Средневековье, резюмировал политолог.