Если считать, что возвращение Донбасса в состав Украины якобы позволит прийти к власти в этой стране пророссийским силам, то по этой логике Киеву нужно передать не только Крым, но и Кубань и приграничные российские регионы. Об этом рассказал политолог Олег Неменский в интервью изданию Украина.ру

Олег Неменский: Украине удобно кормить Россию надеждами на то, что Минские соглашения будут выполнены © РИА Новости, Нина Зотина Михаил Погребинский выразил мнение, что Донбасс мог бы улучшить баланс сил на Украине за счет увеличения количества пророссийского населения, если бы вернулся в ее состав.

«Когда-то по такой же логике большевики передали Донбасс Украине — чтобы там были «свои», индустриальный пролетариат. И теперь на этих землях горе. Горе будет всегда, пока кому-то в Москве кажется убедительной идея сдачи русских земель инонациональным государствам, скармливания им миллионов наших соплеменников ради их дружественного настроя. История ХХ века и по наши дни сама по себе ярко свидетельствует о том, что такой подход не работает. Я уж не говорю о моральной стороне вопроса», — категоричен эксперт.

К тому же, подчеркнул Неменский, сама история Украины постсоветского времени доказывает, что этот баланс не срабатывал и до 2014 года, когда юго-восточный электорат укреплялся ещё и Крымом.

Это связано с тем, добавил политолог, что проект строительства украинской нации может быть реализован, только если все русскоязычные граждане заговорят по-украински и осознают свой цивилизационный выбор, который никак не может быть в пользу исторического врага, каким в этой логике предстаёт Россия.