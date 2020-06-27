Вряд ли из риторики президента Узбекистана Шовката Мирзиеева можно сделать вывод о его благосклонном отношении к России. Тем более, что русофобская риторика на официальном уровне не звучит ни Киргизии, ни в Казахстане, ни в Таджикистане, ни в Туркмении. Об этом рассказал востоковед Александр Князев в интервью изданию Украина.ру

Востоковед Князев: Сейчас в Средней Азии, в том числе в Узбекистане, для России открываются новые возможности © minval.az

«Например, вся политика Узбекистана на афганском направлении — это четко выраженный компонент американских сценариев, согласованных в Вашингтоне и не во всем совпадающих с российским видением будущего Афганистана», — указал Князев.

Специалист также обратил внимание на активность Узбекистана на каспийском направлении, которая проявляется в создании антироссийских транспортных маршрутов через Каспий, что не может быть реверансом в сторону Москвы.

Таких вещей можно вычленить много. Просто российские СМИ выделяют то, что успели заметить, или то, что хочется, резюмировал собеседник издания.