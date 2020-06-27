Эксперт отметил, что внешняя политика Мирзиеева, как и политика Каримова, носит сугубо прагматичный характер, а некоторые внешнеполитические шаги Ташкента не совпадают с интересами России.
«Например, вся политика Узбекистана на афганском направлении — это четко выраженный компонент американских сценариев, согласованных в Вашингтоне и не во всем совпадающих с российским видением будущего Афганистана», — указал Князев.
Специалист также обратил внимание на активность Узбекистана на каспийском направлении, которая проявляется в создании антироссийских транспортных маршрутов через Каспий, что не может быть реверансом в сторону Москвы.
Таких вещей можно вычленить много. Просто российские СМИ выделяют то, что успели заметить, или то, что хочется, резюмировал собеседник издания.