Эксперт пояснил, что Бишкек сейчас должен Пекину довольно значительную сумму, и по всей видимости, у него нет достаточных средств, чтобы полностью оплачивать эти долги, в связи с чем Китай может потребовать от Киргизии какие-то ресурсы в уплату этого долга.
«Их эксперты и общество сильно рассчитывают от России в плане противодействия китайской экспансии. Они надеются, что Москва окажет им какую-то помощь в случае серьезного расширения китайского присутствия с претензией на политический диктат», — отметил Мамырайымов.
Поэтому Республика Кыргызстан вряд ли будет дистанцироваться от России в среднесрочной перспективе, и по меньшей мере в этот период, всегда будет оглядываться на Москву и сотрудничать с Россией, заключил собеседник издания.