Поскольку Киргизия является союзником России по ОДКБ и сильно зависит от Москвы экономически, эксперты и общество в республике сильно рассчитывают на помощь от России в плане противодействия китайской экспансии. Об этом рассказал казахстанский политолог Талгат Мамырайымов в интервью изданию Украина.ру

Талгат Мамырайымов: Реальный срок экс-президента Киргизии не был бы возможен без участия Назарбаева © Platon.asia

«Их эксперты и общество сильно рассчитывают от России в плане противодействия китайской экспансии. Они надеются, что Москва окажет им какую-то помощь в случае серьезного расширения китайского присутствия с претензией на политический диктат», — отметил Мамырайымов.

Поэтому Республика Кыргызстан вряд ли будет дистанцироваться от России в среднесрочной перспективе, и по меньшей мере в этот период, всегда будет оглядываться на Москву и сотрудничать с Россией, заключил собеседник издания.