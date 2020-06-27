Изначально демократию понимали как власть большинства, учитывающего интересы разных меньшинств. Но в последнее время демократию понимают именно как заботу о правах меньшинств ценой ущемления интересов большинства. Об этом рассказал публицист Анатолий Вассерман в интервью изданию Украина.ру

Анатолий Вассерман: Россия – самодостаточная цивилизация, и у нее нет необходимости ни с кем конфликтовать © РИА Новости, Александр Натрускин

По его мнению, единственный положительный момент демократии состоит в том, что если кому-то лично не нравится какое-то решение, то он не рискнет выступать против этого решения силой, потому что хотя бы формально за это решение выступает большинство, а значит, сил на стороне этого решения, скорее всего, окажется больше.

Вассерман выразил надежду, что какая-то система учета интересов большинства и меньшинства появится, прежде чем эта система перестанет работать под давлением всех этих накопившихся противоречий.