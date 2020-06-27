«Это тоже приводит к катастрофическим последствиям. Те же Соединённые Государства Америки громят сейчас громят именно под лозунгами защиты прав и привилегий одного из меньшинств. Я не берусь гадать, найдется ли в обозримом будущем хороший выход из всех этих тупиков. Боюсь, что нам придется пережить еще не одну эпоху споров вокруг самого понятия демократии», — указал эксперт.
По его мнению, единственный положительный момент демократии состоит в том, что если кому-то лично не нравится какое-то решение, то он не рискнет выступать против этого решения силой, потому что хотя бы формально за это решение выступает большинство, а значит, сил на стороне этого решения, скорее всего, окажется больше.
Вассерман выразил надежду, что какая-то система учета интересов большинства и меньшинства появится, прежде чем эта система перестанет работать под давлением всех этих накопившихся противоречий.