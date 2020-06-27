Частая смена власти в Киргизии объясняется тем, что после обретения республикой независимости в начале 90-х годов там очень серьезное развитие получил криминалитет, который контролирует жизнь чуть ли не всего общества. Об этом рассказал казахстанский политолог Талгат Мамырайымов в интервью изданию Украина.ру

Талгат Мамырайымов: Реальный срок экс-президента Киргизии не был бы возможен без участия Назарбаева © Platon.asia

«Вот этот криминалитет местами сросся с государственной властью. Можно сказать, что многие топовые киргизские чиновники являются чуть ли не «крестными отцами» криминальных группировок, и могут воздействовать на политический процесс», — пояснил Мамырайымов.

Возникает некая анархия, и вот этот хаос в политическом процессе создает иллюзию демократического процесса, подчеркнул политолог.

Киргизия является типичным неопатримониальным режимом, когда чиновник использует государственный пост в своих личных интересах, как личное владение, и зачастую сращивается с криминалом, заключил собеседник издания.