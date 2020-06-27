В результате, отметил эксперт, в Киргизии сложилось много центров влияния, связанных с криминалом, контрабандой на таможне или афганским наркотрафиком.
«Вот этот криминалитет местами сросся с государственной властью. Можно сказать, что многие топовые киргизские чиновники являются чуть ли не «крестными отцами» криминальных группировок, и могут воздействовать на политический процесс», — пояснил Мамырайымов.
Возникает некая анархия, и вот этот хаос в политическом процессе создает иллюзию демократического процесса, подчеркнул политолог.
Киргизия является типичным неопатримониальным режимом, когда чиновник использует государственный пост в своих личных интересах, как личное владение, и зачастую сращивается с криминалом, заключил собеседник издания.