Коронавирусная инфекция подтвердилась у министра обороны Сербии Александара Вулина, который недавно вернулся из Москвы, где был гостем на военном параде. Об этом 27 июня сообщает телерадиокомпания РТС
В министерстве обороны Сербии утверждают, что решили протестировать чиновника после того, как был госпитализирован один из государственных секретарей.
Сам Вулин себя чувствует хорошо и не имеет симптомов Covid-19. Сейчас он находится на самоизоляции.
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