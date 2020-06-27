«Очень большие молодцы»: Лукашенко похвалил парад Победы в Москве
«Очень большие молодцы»: Лукашенко похвалил парад Победы в Москве
© РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк
В министерстве обороны Сербии утверждают, что решили протестировать чиновника после того, как был госпитализирован один из государственных секретарей.

Сам Вулин себя чувствует хорошо и не имеет симптомов Covid-19. Сейчас он находится на самоизоляции.

 