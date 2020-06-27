Коронавирусная инфекция подтвердилась у министра обороны Сербии Александара Вулина, который недавно вернулся из Москвы, где был гостем на военном параде. Об этом 27 июня сообщает телерадиокомпания РТС

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