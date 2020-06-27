В интервью изданию Украина.ру председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков отметил, что у президента США Дональда Трампа есть программа действий, он точно знает, чего он хочет добиться, а его украинский коллега Владимир Зеленский пока ограничивается только риторическими заявлениями

Сенатор прокомментировал тенденцию избрания на высший политический пост людей без политического опыта на примере США и Украины.

«Между Трампом и Зеленским есть очень большое различие: Зеленский был актёром, возглавлял сравнительно небольшую компанию по производству фильмов, Трамп — крупный бизнесмен, миллиардер, он руководил большой корпорацией», — сказал в интервью изданию Украина.ру председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Зеленский объяснил, зачем ему нужна встреча с Путиным один на один © пресс-служба президента Украины / РИА Новости/Сергей Гунеев

Более того, как подчеркнул сенатор, Трамп силён тем, что у него есть программа действий: он знает, что хочет ограничить иммиграцию в США, он знает, что хочет добиться конкурентного преимущества американской экономики по отношению к Китаю, хочет усилить позиции американского газа на европейском рынке, не хочет допустить появления ядерного оружия у Ирана. У него есть целый ряд позиций, с которыми можно не соглашаться, но они у него есть, и они выражены в лозунге «Америка превыше всего».

«У Зеленского какая-либо программа отсутствует. Вся его программа состояла из риторических заявлений во время дебатов с Порошенко. Он обещает решить за время своего президентства проблему Донбасса — он её не решит при тех подходах, которые он исповедует. Он обещал наладить отношения с Россией и что-то даже «сказать Путину». Для того, чтобы что-то сказать президенту России, надо с ним, как минимум, встретиться, а Зеленский не создаёт никаких условий для такой встречи», — заявил Пушков.