Турбинный завод в Николаеве попал в сложное положение после начала конфронтации Украины с Россией, куда предприятие сбывало большую часть продукции. Об этом рассказал депутат Николаевского областного совета Максим Невенчанный в интервью изданию Украина.ру

Максим Невенчанный: Николаев - город погибших кораблей © Facebook, Максим Невенчанный

Невенчанный также обратил внимание, что Украина была одной из пяти стран в мире, которые производят турбины (Британия, Франция, Америка, Россия и Украина), а сегодня этот турбинный завод фактически перестал существовать.

Также, по его словам, в Николаеве «похоронили» Черноморский судостроительный завод, который осуществлял полный цикл производства для судов и авианосцев, территория которого в 300 гектаров включала в себя кузницу, сборочные цеха и навигационную.

Собеседник издания добавил, что сегодня в условиях деградации судостроительной отрасли регион фактически существует за счет торговли и неофициального экспорта сельскохозяйственной продукции.