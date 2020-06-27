«Завод попал в очень сложное положение, когда началась конфронтация с Российской Федерацией, куда мы сбывали большую часть наших турбин. Россия тоже пострадала, но страдала она недолго. Россияне просто построили в Рыбинске аналогичное предприятие», — указал политик.
Невенчанный также обратил внимание, что Украина была одной из пяти стран в мире, которые производят турбины (Британия, Франция, Америка, Россия и Украина), а сегодня этот турбинный завод фактически перестал существовать.
Также, по его словам, в Николаеве «похоронили» Черноморский судостроительный завод, который осуществлял полный цикл производства для судов и авианосцев, территория которого в 300 гектаров включала в себя кузницу, сборочные цеха и навигационную.
Собеседник издания добавил, что сегодня в условиях деградации судостроительной отрасли регион фактически существует за счет торговли и неофициального экспорта сельскохозяйственной продукции.