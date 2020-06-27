Эксперт подчеркнул, что подобная акция оттолкнула от США всех адекватно настроенных граждан России, и посольство таким образом создало негативное отношение к себе со стороны подавляющего большинства россиян.
«Я что хочу сказать, обращаясь к послу США: господин посол, то что эта акция была совершена, свидетельствует о непрофессионализме политического отдела вашего посольства. Она вызвала озлобление у любого нормального человека, что вы это пропагандируете», — негодует Коротченко.
По его мнению, посол может вывесить этот флаг у себя в кабинете или во внутреннем дворе, но он не может навязывать свои взгляды россиянам.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заявил, что из Кремля не видно здания американского посольства. В то же время он высказал надежду, что МИД РФ обратил на это внимание, и подчеркнул, что любые проявления пропаганды нетрадиционных сексуальных меньшинств и так далее среди несовершеннолетних в России по закону недопустимы.