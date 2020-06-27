Мураева вслед за Шарием вызвали на допрос по делу о взятках

Бывший народный депутат и лидер партии «Наши» Евгений Мураев получил повестку, и теперь обязан прибыть в Государственную фискальную службу на допрос по делу об отмывании средств. Об этом он сообщил 26 июня на своей странице в Facebook

«Очень оперативно, но я обязательно приду. Я все это время в Украине и никуда не собираюсь», — написал Мураев.

Его вызвали в качестве свидетеля по делу, которое открыли 2 июня по статье «отмывание доходов, полученных преступным путем». Само дело касается финансирования «Партии Шария».

Битва за улицы Украины. Блогера Анатолия Шария неонацисты пообещали убить Анатолия Шария. По словам политика, «все политические вопросы были решены, но мы не договорились по другим аспектам», и в итоге Шарий пошел на выборы со своей партией.

На это заявление вскоре отреагировал Шарий. Он утверждает, что в ходе парламентских выборов Мураев хотел заплатить Шарию два миллиона долларов за то, чтобы тот снял свою политическую силу с избирательной кампании. Но Шарий ответил на это отказом.

Сам Мураев отрицает, что предлагал Шарию деньги.