Мураева вслед за Шарием вызвали на допрос по делу о взятках

«Очень оперативно, но я обязательно приду. Я все это время в Украине и никуда не собираюсь», — написал Мураев.
Его вызвали в качестве свидетеля по делу, которое открыли 2 июня по статье «отмывание доходов, полученных преступным путем». Само дело касается финансирования «Партии Шария».
В начале недели Мураев дал интервью, где заявил, что «Оппозиционный блок» (в нем Мураев шел первым номером) вел переговоры о вхождении в партийный список Анатолия Шария. По словам политика, «все политические вопросы были решены, но мы не договорились по другим аспектам», и в итоге Шарий пошел на выборы со своей партией.
На это заявление вскоре отреагировал Шарий. Он утверждает, что в ходе парламентских выборов Мураев хотел заплатить Шарию два миллиона долларов за то, чтобы тот снял свою политическую силу с избирательной кампании. Но Шарий ответил на это отказом.
Сам Мураев отрицает, что предлагал Шарию деньги.