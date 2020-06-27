«Очень оперативно, но я обязательно приду. Я все это время в Украине и никуда не собираюсь», — написал Мураев.

Мураева вслед за Шарием вызвали на допрос по делу о взятках

Его вызвали в качестве свидетеля по делу, которое открыли 2 июня по статье «отмывание доходов, полученных преступным путем». Само дело касается финансирования «Партии Шария».

Битва за улицы Украины. Блогера Анатолия Шария неонацисты пообещали убить
Битва за улицы Украины. Блогера Анатолия Шария неонацисты пообещали убить
В начале недели Мураев дал интервью, где заявил, что «Оппозиционный блок» (в нем Мураев шел первым номером) вел переговоры о вхождении в партийный список Анатолия Шария. По словам политика, «все политические вопросы были решены, но мы не договорились по другим аспектам», и в итоге Шарий пошел на выборы со своей партией.

На это заявление вскоре отреагировал Шарий. Он утверждает, что в ходе парламентских выборов Мураев хотел заплатить Шарию два миллиона долларов за то, чтобы тот снял свою политическую силу с избирательной кампании. Но Шарий ответил на это отказом.

Сам Мураев отрицает, что предлагал Шарию деньги.