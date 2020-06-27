Первый транш будет направлен на экономическое восстановление, поддержку реформ и смягчение последствий от эпидемии коронавируса.
«Всемирный банк приветствует обязательства правительства по реформам, направленных для подготовки экономики к восстановлению в частности, существенные шаги, предпринятые для снятия моратория на продажу сельскохозяйственных земель и увеличение выплат уязвимым группам населения пожилого возраста», — сказал директор Всемирного банка по делам Белоруссии, Молдавии и Украины Арупа Бенерджи.
Вместе с тем Всемирный банк поддержал реформу газового сектора Украины, а также принятие закона об открытии рынка земли.
Второй транш будет направлен на дальнейшие реформы и увеличение пенсионных выплат.