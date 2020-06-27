Совет исполнительных директоров Всемирного банка принял решение выделить Украине $350 млн кредита. Об этом говорится 26 июня на сайте банка

МВФ заявил, что уже направил Украине первый транш кредита © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

«Всемирный банк приветствует обязательства правительства по реформам, направленных для подготовки экономики к восстановлению в частности, существенные шаги, предпринятые для снятия моратория на продажу сельскохозяйственных земель и увеличение выплат уязвимым группам населения пожилого возраста», — сказал директор Всемирного банка по делам Белоруссии, Молдавии и Украины Арупа Бенерджи.

Вместе с тем Всемирный банк поддержал реформу газового сектора Украины, а также принятие закона об открытии рынка земли.

Второй транш будет направлен на дальнейшие реформы и увеличение пенсионных выплат.