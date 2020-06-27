Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что из-за «угрозы развития эпидемии в гиперболическом масштабе» в отдельных городах и регионах страны могут вновь остановить работу метро и другого общественного транспорта, передает 27 июня «BBC News Украина»

Херсонские таможенники проигнорировали карантин и позвали Настю Каменских на корпоратив © Настя Каменских. Инстаграм напомнил, что сейчас в стране действует адаптивный карантин, поэтому новые жесткие ограничительные меры будут иметь локальный характер.

Решение об их введении зависит от загруженности больниц и темпов роста числа инфицированных, сказал премьер.

В то же время главные санитарные врачи 13 областей Украины обратятся в комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с инициативой усилить карантин.

Число зараженных коронавирусом в стране выросло до 42 065 человек.