Шмыгаль напомнил, что сейчас в стране действует адаптивный карантин, поэтому новые жесткие ограничительные меры будут иметь локальный характер.
Решение об их введении зависит от загруженности больниц и темпов роста числа инфицированных, сказал премьер.
В то же время главные санитарные врачи 13 областей Украины обратятся в комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с инициативой усилить карантин.
Число зараженных коронавирусом в стране выросло до 42 065 человек.