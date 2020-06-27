Херсонские таможенники проигнорировали карантин и позвали Настю Каменских на корпоратив
Херсонские таможенники проигнорировали карантин и позвали Настю Каменских на корпоратив
© Настя Каменских. Инстаграм
Шмыгаль напомнил, что сейчас в стране действует адаптивный карантин, поэтому новые жесткие ограничительные меры будут иметь локальный характер. 

Решение об их введении зависит от загруженности больниц и темпов роста числа инфицированных, сказал премьер.

В то же время главные санитарные врачи 13 областей Украины обратятся в комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с инициативой усилить карантин.

Число зараженных коронавирусом в стране выросло до 42 065 человек.

 