Космическая должность. Фигурантка секс-скандала в правительстве Украины получила новую работу
Космическая должность. Фигурантка секс-скандала в правительстве Украины получила новую работу
© Facebook, Aleksandra Klitina
В соцсети Facebook она вывешивает свои обработанные фото, на которых выглядит как слегка небритый блондин.

Одну из таких фотографий Клитина даже поставила в качестве фото профиля.

Более того, после замены фотографии профиля чиновница принялась писать посты от лица мужчины.

Прошлой осенью разразился скандал с Клитиной: представители партии «Слуга народа» обсуждали, как она попала на пост заместителя министра инфраструктуры якобы через постель. В результате шумихи женщину уволили из министерства. Однако на днях она вдруг стала советником главы Государственного космического агентства Украины.

Фигурантка секс-скандала в правительстве Украины Клитина притворилась мужчиной