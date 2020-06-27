Фигурантка секс-скандала в правительстве Украины Клитина притворилась мужчиной

Советница главы Государственного космического агентства Украины Александра Клитина в последнее время забавляется с программой Faceapp, которая может менять пол человека на фотографии

Космическая должность. Фигурантка секс-скандала в правительстве Украины получила новую работу © Facebook, Aleksandra Klitina

Одну из таких фотографий Клитина даже поставила в качестве фото профиля.

Более того, после замены фотографии профиля чиновница принялась писать посты от лица мужчины.

Прошлой осенью разразился скандал с Клитиной: представители партии «Слуга народа» обсуждали, как она попала на пост заместителя министра инфраструктуры якобы через постель. В результате шумихи женщину уволили из министерства. Однако на днях она вдруг стала советником главы Государственного космического агентства Украины.