Фигурантка секс-скандала в правительстве Украины Клитина притворилась мужчиной

В соцсети Facebook она вывешивает свои обработанные фото, на которых выглядит как слегка небритый блондин.
Одну из таких фотографий Клитина даже поставила в качестве фото профиля.
Более того, после замены фотографии профиля чиновница принялась писать посты от лица мужчины.
Прошлой осенью разразился скандал с Клитиной: представители партии «Слуга народа» обсуждали, как она попала на пост заместителя министра инфраструктуры якобы через постель. В результате шумихи женщину уволили из министерства. Однако на днях она вдруг стала советником главы Государственного космического агентства Украины.