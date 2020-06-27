Почти сотня украинцев подхватили коронавирус в психоневрологическом интернате под Хмельницким

В Кривичицком психоневрологическом интернате в Хмельницкой области 76 человек заразились коронавирусом. Об этом 26 июня сообщила пресс-служба Хмельницкой ОГА

Западная Украина с 22 по 26 июня: коронавирус, незаконная вырубка лесов, паводок и Зеленский в чужих сапогах © пресс-служба президента Украины

Из 90 сотрудников интерната сейчас работают только 26. Причины крупной вспышки устанавливают. ъ

«На сегодня имеем на территории 76 подтвержденных случаев на COVID-2019. <…> Находимся на обсервации. Есть проблемы по персоналу, они не выдерживают эмоциональной нагрузки и просто покидают рабочее место. Нас осталось только 26 человек, которые согласны работать и двигаться дальше. Завтра ожидаем еще 120 результатов тестов», — написал директор интерната Юрий Шубарский в Facebook.