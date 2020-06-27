Наблюдательный совет венгерского газотранспортного оператора FGSZ одобрил инвестиции в строительство газопровода-перемычки с Сербией мощностью 6 млрд кубометров в год. Об этом 26 июня сообщает «Интерфакс»

«Турецкий поток» запущен, Эрдоган решил все вопросы с Украиной. Зеленский в проигрыше - Молчанов © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк быть готова к 1 октября 2021 года.

Решение FGSZ опирается на принятое ранее в июне решение национального энергетического регулятора Венгрии MEKH, одобрившего 10-летний план развития корпорации, включающий реализацию этого проекта.

Как ожидается, по этому маршруту в том числе может быть транспортирован газ, поставляемый из России по газопроводу «Турецкий поток».

«Газпром» завершил строительство двух ниток морского газопровода «Турецкий поток» по дну Черного моря по 15,75 млрд куб. м газа в год каждая. Одна из ниток предназначена для турецкого рынка, вторая — для европейского, с продолжением по территории Болгарии, Сербии, Венгрии.

По новой газопроводной системе газ уже пришел в обход Украины на запад Турции, в Болгарию, Грецию, Македонию, Румынию. Болгария строит газопровод до Сербии, сербский участок уже построен.