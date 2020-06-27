Новое поколение политиков, попавшее в высшие эшелоны украинской власти благодаря стремительному взлету рейтинга Владимира Зеленского, постоянно попадает в различного рода скандалы, расшатывая рейтинг президента, рассказал политолог Руслан Бортник в интервью Украина.ру

На днях депутат Галина Третьякова цинично высказалась о «бедных семьях и детях низкого качества», а глава фракции «Слуга народа» в ВР Давид Арахамия и глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко на официальной встрече обсуждали внешность своей соратницы по партии Ирины Аллахвердиевой.

«Ребята вышли из карантина, вернулись к политике и начинают создавать проблемы для президента и его команды. Эти скандалы говорят о низком уровне профессионализма, не готовности быть политиком, говорят о том, что они неадекватно воспринимают действительность, не понимают что можно и где можно говорить, говорят и о высоком, запредельном уровне цинизма», — констатировал эксперт.