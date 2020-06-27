«Это серьезная проблема для самого Петра Порошенко, политическая проблема. Ведь оказалось, что он был не самодостаточен в своем управлении. Байден попросил повлиять на Яценюка, и оказалось, что Порошенко во многих случаях выполнял приказы», — констатировал эксперт.
Благодаря записям понятно, что многие действия Порошенко, например, ликвидация «ПриватБанка», были коррупционно мотивированы, добавил Бортник.
Он также отметил, что многие говорят о том, что эти записи, вероятно, были сделаны самим Порошенко.
«Утечка этих записей ухудшит отношение к Петру Порошенко со стороны дружественных к нему американцев. Потому что они будут считать это ошибкой, проблемой Петра Порошенко, что эти записи стали достоянием общества», — сказал политолог.
Это серьезный личностный понятийный провал Порошенко, подчеркнул он.
22 июня депутат Верховной Рады Андрей Деркач обнародовал вторую часть записей разговоров пятого президента Украины Петра Порошенко с занимавшим тогда пост вице-президента США Джо Байденом.
Стороны обсуждали необходимость повышения тарифов на Украине по требованию Международного валютного фонда (МВФ), национализацию «Приватбанка» и противодействие этому процессу предпринимателя Игоря Коломойского.
Также политики обсуждали сотрудничество украинских и американских спецслужб по делу в отношении экс-нардепа Александра Онищенко.
Кроме того, Байден настаивал на том, чтобы Андрей Коболев остался главой «Нафтогаза» и просил Порошенко не заводить уголовные дела против экс-премьера Арсения Яценюка.