Обнародование записей переговоров пятого президента Украины Петра Порошенко с Джо Байденом в бытность его вице-президентом США наносит удары украинскому политику одновременно с нескольких направлений, сказал политолог Руслан Бортник в интервью Украина.ру

«Это серьезная проблема для самого Петра Порошенко, политическая проблема. Ведь оказалось, что он был не самодостаточен в своем управлении. Байден попросил повлиять на Яценюка, и оказалось, что Порошенко во многих случаях выполнял приказы», — констатировал эксперт.

Благодаря записям понятно, что многие действия Порошенко, например, ликвидация «ПриватБанка», были коррупционно мотивированы, добавил Бортник.

Он также отметил, что многие говорят о том, что эти записи, вероятно, были сделаны самим Порошенко.

«Утечка этих записей ухудшит отношение к Петру Порошенко со стороны дружественных к нему американцев. Потому что они будут считать это ошибкой, проблемой Петра Порошенко, что эти записи стали достоянием общества», — сказал политолог.

Руслан Бортник: В партию Зеленского пришло поколение политиков, считающее менее успешных украинцев людьми второго сорта © Facebook, Ruslan Bortnik

22 июня депутат Верховной Рады Андрей Деркач обнародовал вторую часть записей разговоров пятого президента Украины Петра Порошенко с занимавшим тогда пост вице-президента США Джо Байденом.

Стороны обсуждали необходимость повышения тарифов на Украине по требованию Международного валютного фонда (МВФ), национализацию «Приватбанка» и противодействие этому процессу предпринимателя Игоря Коломойского.

Также политики обсуждали сотрудничество украинских и американских спецслужб по делу в отношении экс-нардепа Александра Онищенко.

Кроме того, Байден настаивал на том, чтобы Андрей Коболев остался главой «Нафтогаза» и просил Порошенко не заводить уголовные дела против экс-премьера Арсения Яценюка.