«Общество убедилось, что Украина находится под внешним управлением. Догадываться и знать — это два разных состояния. Эти плёнки доказывают, что Украина управлялась», подчеркнул эксперт.
По его мнению, это усиливает позиции людей, которые настроены против интеграции с Западом.
22 июня депутат Верховной Рады Андрей Деркач обнародовал вторую часть записей разговоров пятого президента Украины Петра Порошенко с занимавшим тогда пост вице-президента США Джо Байденом.
Стороны обсуждали необходимость повышения тарифов на Украине по требованию Международного валютного фонда (МВФ), национализацию «Приватбанка» и противодействие этому процессу предпринимателя Игоря Коломойского.
Также политики обсуждали сотрудничество украинских и американских спецслужб по делу в отношении экс-нардепа Александра Онищенко.
Кроме того, Байден настаивал на том, чтобы Андрей Коболев остался главой «Нафтогаза» и просил Порошенко не заводить уголовные дела против экс-премьера Арсения Яценюка.