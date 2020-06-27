Нельзя недооценивать политические последствия обнародования записей разговоров первых лиц государства с американскими кураторами, сказал политолог Руслан Бортник в интервью Украина.ру

«Общество убедилось, что Украина находится под внешним управлением. Догадываться и знать — это два разных состояния. Эти плёнки доказывают, что Украина управлялась», подчеркнул эксперт.

Руслан Бортник: В партию Зеленского пришло поколение политиков, считающее менее успешных украинцев людьми второго сорта © Facebook, Ruslan Bortnik

22 июня депутат Верховной Рады Андрей Деркач обнародовал вторую часть записей разговоров пятого президента Украины Петра Порошенко с занимавшим тогда пост вице-президента США Джо Байденом.

Стороны обсуждали необходимость повышения тарифов на Украине по требованию Международного валютного фонда (МВФ), национализацию «Приватбанка» и противодействие этому процессу предпринимателя Игоря Коломойского.

Также политики обсуждали сотрудничество украинских и американских спецслужб по делу в отношении экс-нардепа Александра Онищенко.

Кроме того, Байден настаивал на том, чтобы Андрей Коболев остался главой «Нафтогаза» и просил Порошенко не заводить уголовные дела против экс-премьера Арсения Яценюка.