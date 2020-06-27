«Венедиктова не выполнила ни одну из тех задач, которые ставились перед ней как перед прокурором президентом. Это прежде всего вернуть дееспособность Генеральной прокуратуре и дать ход резонансным делам. С этим дело из рук вон плохо», — сказал эксперт.
Он отметил, что три дела в отношении экс-президента Украины, которые инициировала команда юриста Андрея Портнова, Венедиктова закрыла.
«Судя по всему, она пошла по стопам Рябошапки, который куда более плотно сотрудничал с посольством США, чем с Офисом президента», — констатировал Золотарев.
По его мнению, Портнов сможет ускорит досрочный уход в отставку Венедиктовой, это вопрос нескольких месяцев.