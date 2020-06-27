Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова провалила исполнение поручений, данных ей президентом Украины Владимиром Зеленским, сказал политолог Андрей Золотарев в интервью Украина.ру

«Венедиктова не выполнила ни одну из тех задач, которые ставились перед ней как перед прокурором президентом. Это прежде всего вернуть дееспособность Генеральной прокуратуре и дать ход резонансным делам. С этим дело из рук вон плохо», — сказал эксперт.

Андрей Золотарёв: Украина – государство большого базара, живущее одним днём © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

«Судя по всему, она пошла по стопам Рябошапки, который куда более плотно сотрудничал с посольством США, чем с Офисом президента», — констатировал Золотарев.

По его мнению, Портнов сможет ускорит досрочный уход в отставку Венедиктовой, это вопрос нескольких месяцев.