Расследовать утечки переговоров кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена с украинскими чиновниками в то время, когда он занимал пост вице-президента США, на Украине перестали после указания со стороны демократов, рассказал политолог Андрей Золотарев в интервью Украина.ру

«Мы помним, что после публикации первой части записей была какая-то реакция, сначала со стороны Зеленского, со стороны [генпрокурора] Венедиктовой, которая открыла дело по госизмене, по вмешательству в деятельность правоохранительных органов. Но потом последовал окрик со стороны Демократической партии, потому что это не допустимо и нанесет вред украино-американским отношениям», — сказал эксперт.

Андрей Золотарёв: Украина – государство большого базара, живущее одним днём © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

Золотарев также отметил, что «тему этих записей в украинском обществе глушат, переключая внимание на «стерилизацию детей» и «корабельные сосны» и прочие хайповые темы».

Публикация второй части показали систему внешнего управления страной, систему колониальной зависимости, уверен он.

22 июня депутат Верховной Рады Андрей Деркач обнародовал вторую часть записей разговоров Порошенко с Байденом, которые обсуждали необходимость повышения тарифов на Украине по требованию Международного валютного фонда (МВФ), национализацию «Приватбанка» и противодействие этому процессу предпринимателя Игоря Коломойского.

Также политики обсуждали сотрудничество украинских и американских спецслужб по делу в отношении экс-нардепа Александра Онищенко. Кроме того, Байден настаивал на том, чтобы Андрей Коболев остался главой «Нафтогаза» и просил Порошенко не заводить уголовные дела против экс-премьера Арсения Яценюка.