Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден, записи переговоров которого с представителями украинской власти обнародовал депутат Верховной Рады Андрей Деркач, не пострадает от скандала, рассказал политолог Руслан Бизяев в интервью Украина.ру

По его словам, у Байдена если проблемы и начнутся, то не раньше, чем в сентябре месяце, потому что пленки могут стать поводом и причиной для расследования в Конгрессе и Сенате.

«Но пока в Конгрессе большинство у сторонников Джо Байдена, я думаю, никаких юридических последствий для него не будет», — подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что одним из предвыборных обещаний Дональда Трампа было отправить за решетку Хилари Клинтон, которая была его соперницей от демократов, как сейчас Байден.

Политолог Бизяев: Тридцать лет спустя пора реализовать декларацию о суверенитете Украины © Facebook, Руслан Бизяев

22 июня Деркач обнародовал вторую часть записей разговоров Порошенко с Байденом, которые обсуждали необходимость повышения тарифов на Украине по требованию Международного валютного фонда (МВФ), национализацию «Приватбанка» и противодействие этому процессу предпринимателя Игоря Коломойского.

Также политики обсуждали сотрудничество украинских и американских спецслужб по делу в отношении экс-нардепа Александра Онищенко. Кроме того, Байден настаивал на том, чтобы Андрей Коболев остался главой «Нафтогаза» и просил Порошенко не заводить уголовные дела против экс-премьера Арсения Яценюка.